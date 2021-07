Secondo giorno di visite mediche e allenamenti a gruppi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Arrivato intorno alle 8:30 al centro sportivo, l'allenatore ha diretto le operazioni anche in questo secondo giorno al comando, sottoponendosi anche alle visite mediche di controllo in una clinica vicina. La sua presentazione alla stampa è stata fissata alle ore 12 di giovedì 15 luglio, nella suggestiva cornice di Piazzale Michelangelo.



Alle 18:30 è in programma una sessione di allenamento, e dopo di essa la squadra si trasferirà nell'albergo scelto per un ritiro di tre giorni, una sorta di anticamera di quello di due settimane che si svolgerà a partire da sabato in Val di Fassa, a Moena.



Da segnalare il ritorno al quartier generale viola dell'ex supervisore dell'Area Tecnica ed ex capitano viola Dario Dainelli, che ha terminato il suo rapporto con la società di Viale Fanti. Nessuna decisione definitiva dopo un incontro dai toni cordiali, ma la sensazione che il rapporto non proseguirà dopo due anni molto intensi è forte.