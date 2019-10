Rocco Commisso sarà nuovamente a Firenze venerdì 25 ottobre. Stasera seguirà da New York la Fiorentina contro il Brescia, non appena sarà in città via a una serie di incontri. Innanzitutto per il nuovo stadio: Commisso intende partecipare anche in prima persona per capire tutti i dettagli della vicenda e in vista c’è un colloquio con il sindaco di Firenze Dario Nardella. L’aspetto su cui insisterà è relativo alle tempistiche di realizzazione dell’opera: quattro anni, non un giorno di più. Nel frattempo un pool di progettisti è già al lavoro per disegnare un nuovo impianto, la firma potrebbe essere quella di Marco Casamonti, già impegnato con le carte del nuovo centro sportivo. Come riporta poi il Corriere Fiorentino, il presidente potrebbe essere presente alla Supercoppa delle Womens e della Primavera.