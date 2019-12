C’è anche il Gent sulle tracce di Bryan Dabo. Come scrive il portale Voetbal Primeur il club belga sarebbe fortemente interessato all’acquisto del centrocampista in prestito con diritto di riscatto. Il franco-burkinabè è fuori dai progetti della Fiorentina e non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione, ma piace anche a Digione, Tolosa, Spal e Trabzonspor.