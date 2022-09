Uno dei temi più analizzati in casa Fiorentina nelle ultime settimane è senza ombra di dubbio quello relativo ai calci di rigore. La squadra di Vincenzo Italiano da inizio stagione ha avuto la possibilità di tirare 2 calcio di rigore, ed in entrambi è riuscita a fallire: prima Jovic si è fatto ipnotizzare da Perin contro la Juventus, mentre domenica è stato il turno di capitan Biraghi contro il Verona.



Ad inizio stagione il tecnico gigliato Vincenzo Italiano era stato chiaro: “Non abbiamo un unico rigorista designato, dal dischetti va chi se la sentirà”. Nonostante queste parole del mister però la situazione non sembra essere migliorata, e adesso serve una svolta: occorre trovare qualcuno, un tiratore designato, che d’ora in poi avrà l’onere di presentarsi dal dischetto.



Anche l’edizione odierna de La Nazione ha voluto toccare il tema sottolineando come, anche per quanto riguarda i rigori, la mancanza di precisione è combaciata con l’assenza di Nico Gonzalez, che la scorsa stagione è stato tra i concreti dagli undici metri. Per l’argentino sono 11 rigori concretizzati su 12 in carriera e ha dimostrato di avere il sangue freddo ed essere decisivo già l’anno scorso, nelle sfide contro Roma, Samp e Juve. Tira chi se la sente, ma se Nico sarà in campo toccherà senza ombra di dubbio a lui.