L’ex capitano della, ai margini di un evento in occasione della presentazione di alcuni vini di sua produzione, ha parlato tra le altre cose del traguardo europeo raggiunto dalla squadra di Italiano. Queste le sue dichiarazioni riportate da Radio Bruno:“Quest’anno ho visto unagiocare benissimo, quindi credo e spero che lasia una competizione alla nostra portata. Però occorre non sottovalutarla minimamente: è comunque una competizione europea, di livello importante che toglierà un sacco di energie. Il prossimo campionato, a causa dell’interruzione invernale per il mondiale, sarà un campionato strano e quindi le dinamiche adesso non possono essere chiare a nessuno. Sicuramente servirà un gruppo importante, ma la Fiorentina attualmente lo è: e lo ha dimostrato, anche nei ricambi, di essere sempre all’altezza. Quest’anno chiunque subentrasse poteva essere considerato un titolare, credo sia stata la forza ed il grande merito dell’allenatore: è riuscito a tenere quasi sempre tutti concentrati sull’obiettivo finale. E questo aspetto sarà sicuramente fondamentale quando ci si appresta a giocare su più fronti".L’ex capitano ha poi analizzato le prestazioni della coppia: “Credo sia una coppia assolutamente da riconfermare anche la prossima stagione, ovviamente mercato permettendo. Se le dinamiche estive ti metteranno davanti offerte allettanti è un discorso, altrimenti credo che siano da ritenere. Piu che confermarli la Fiorentina, dovremo stare attenti alle società che vorranno prenderli”.