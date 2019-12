Dalbert, terzino di proprietà dell'Inter in prestito alla Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport:



Momento? "Sono molto arrabbiato per il momento della squadra, vogliamo usare questa rabbia per prenderci sul campo una vittoria."



Vincere per Montella ? "Nello spogliatoio non pensiamo troppo alla situazione del mister ma solo alla vittoria contro l’Inter. L’obiettivo è quello di correre e vincere anche per Montella, che è un grande allenatore e uomo."



Inter? "Arrivano da capolisti, ma non sono imbattibili, soprattutto ora con l’eliminazione dalla Champions League.Hanno comunque una squadra molto forte, con giocatori del calibro di Lautaro, Lukaku e Brozovic."



Ribery? "Fin dal suo arrivo ha dato tantissimo allo spogliatoio con la sua esperienza, ora sta a noi correre anche per lu ie ripagarlo con una vittoria"



Chiesa? " Federico non sia nel suo miglior momento ma è comunque capace di fare al differenza in ogni momento grazie alle sue doti"