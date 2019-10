Dalbert, neo difensore della Fiorentina, ex Inter, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: "Sono felice. Siamo un gruppo giovane, una squadra forte, mi sto trovando bene qui. Firenze è un ambiente caloroso, nella prima gara con la Juventus ho visto un ambiente fantastico. Ribery? Un giocatore forte che ha giocato ai livelli del Bayern Monaco è importantissimo per noi dentro e fuori dal campo per i consigli che ci dà. Marcelo il mio idolo? Non solo mio, ma di tante persone",