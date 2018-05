Giro di portieri che parte da Firenze. Perché se Mattia Perin è in procinto di lasciare il Genoa, Marco Sportiello non tornerà sulle sponde dell'Arno dopo le vacanze: la Fiorentina non lo riscatterà dall'Atalanta, lasciando così decadere l'opzione a proprio favore. Proprio i gigliati si sono buttati sul profilo di Lukasz Skorupski, attualmente in ritiro con la Polonia per preparare il Mondiale, seguito da tempo anche dal Genoa. La società toscana sembra essere in prima fila, dopo l'allontamento delle piste Meret e Cragno, ritenute troppo onerose. Un'estate fa, la valutazione del portiere classe '91 si aggirava intorno ai dieci milioni di euro, ma adesso può essere acquistato per una cifra inferiore: Corvino riflette, mentre la Roma potrebbe affidarsi proprio a Sportiello - che ha rotto con Gasperini e i tifosi orobici, e sicuramente non resterà a Bergamo - per il ruolo di vice-Alisson.