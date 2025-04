Getty Images

Fiorentina, De Gea non ha ancora deciso sul rinnovo ma il club spinge: il punto

13 minuti fa



Il futuro di David De Gea alla Fiorentina resta un tema caldo in questo finale di stagione alla Fiorentina. Lo spagnolo è arrivato in viola da svincolato la scorsa estate firmando un accordo annuale con ingaggio di poco sopra al milione di euro. Arrivato in riva all'Arno con qualche piccolo dubbio, l'ex United li ha imediatamente spazzati via a suon di prestazioni da fenomeno. E adesso la sua eventuale permanenza è un tema di strettissima attualità.



ACCORDI - Sebbene nel contratto annuale firmato la scorsa estate sia prevista una clausola in favore del club per il rinnovo fino al 2026 con ingaggio raddoppiato, la società viola non intende procedere in modo unilaterale. L’obiettivo è infatti quello di raggiungere un accordo condiviso con il portiere e il suo entourage. Alcune indiscrezioni dalla Spagna parlano di un rinnovo già comunicato, ma l’intesa definitiva, scrive stamani il Corriere Fiorentino, non è ancora stata formalizzata. La volontà, però, è chiara: la Fiorentina vuole puntare su De Gea come perno del progetto tecnico futuro.