Il Corriere dello Sport si concentra sul futuro allenatore della Fiorentina, sottolineando però come la priorità sia la salvezza. Roberto De Zerbi pare in vantaggio sugli altri candidati. Il quotidiano scrive che il tecnico del Sassuolo ha lo status per trasformarsi nell'artefice del rinascimento fiorentino. Fin qui ha sempre viaggiato con accordi annuali e anche in questa direzione la sintonia parte forte, magari lavorando su un'opzione per la seconda stagione. De Zerbi, però, piace anche in Spagna.