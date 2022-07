La Fiorentina ha proposto a Nikola Milenkovic la possibilità di rinnovare il proprio contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Sul giocatore continuano ad esserci si Juventus che Inter, ma il club viola ha chiesto al giocatore di prendere una decisione sul suo futuro entro il 4 agosto in modo da poter lavorare per tempo a un eventuale sostituto. Lo riporta La Nazione.