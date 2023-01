Youssef Maleh al Lecce: è fatta. Il 24enne italo-marocchino lascerà la Fiorentina per trasferirsi in Salento: la trattativa è stata definita proprio in questi minuti. Il classe 1998 raggiungerà la squadra di Baroni con la con la formula del prestito: i giallorossi vanteranno anche una opzione per trattenerlo nelle prossime stagioni.