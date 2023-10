Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radio 1 dove ha commentato l'errore di Milenkovic che è costato la sconfitta alla Fiorentina contro la Lazio: "Per la Fiorentina la Champions può essere un obiettivo. La proprietà è stabile e guarda al futuro. Inoltre Italiano è al terzo anno di lavoro, io vedo progettualità. Milenkovic (convocato dalla Serbia, ndr)? Il difensore deve saper difendere, la sua qualità principale è saper mantenere l'attenzione alta. Le big non lo hanno mai preso per un motivo: ha qualità, ma non tiene alta la soglia dell'attenzione. Per quell'errore mi sarei arrabbiato anche con un bambino, figuriamoci a questi livelli. Ha fatto una cosa senza logica"