Il Presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita dal 'Franchi' dopo la gara contro il Cagliari: "Partita complicata, il vento non ha sicuramente aiutato. Non era facile contro una squadra fisica e ben organizzata come il Cagliari. Ora dobbiamo lavorare a testa bassa per la partita di sabato a Torino. E’ stato bello rivedere la famiglia di Davide allo stadio".