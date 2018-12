"Mi spiace soprattutto per i tifosi, la squadra era partita bene, ma purtroppo quando sbagli con squadre come la Juventus vieni subito punito", sono le parole del patron viola Andrea Della Valle al termine di Fiorentina-Juventus. "Nel secondo tempo - prosegue - abbiamo avuto un paio di occasioni per pareggiare che non siamo riusciti a concretizzare e con squadre come la Juventus non puoi permettertelo . Dopo il due a zero e' diventato tutto più difficile. Ora subito con la testa a domenica prossima. Come Società, condanniamo con forza il contenuto delle scritte ingiuriose e irrispettose nei confronti dell'ex capitano della Juventus Gaetano Scirea e delle vittime dell’Heysel".