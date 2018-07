Andrea Della Valle, presidente della Fiorentina, parla all'uscita dall'albergo che ospita la Viola a Moena. Queste le parole raccolte dal nostro Giacomo Brunetti: "Una bella sensazione, siamo stati a lungo con il mister. Domani staremo insieme tutta la giornata. Partita? Non ci sarò, dovrò partire prima. Pioli è motivato, stiamo aspettando questa decisione di giovedì (il Tas che si pronuncerà sul ricorso del Milan per l'Europa League, ndr). Ottimisti? Aspettiamo giovedì sera e poi faremo altri tipi di commenti. Berardi? Abbiamo un'ossatura molto importante, costruita l'anno scorso. Sono arrivati giocatori giovani di grande prospettiva che al mister piacciono, abbiamo fatto un investimento importante per il portiere. Vediamo. Qualche ritocco su un'ossatura già fatta, questo progetto ha ancora tanto da raccontare a tutti. Ci sono giovani da valorizzare e campioni da difendere, che è un'altra campagna acquisti. Ce la faremo sicuramente".