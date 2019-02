Il Presidente della Fiorentina Andrea Della Valle ha commentato tramite i canali ufficiali della società viola il pareggio contro l'Inter: "Che carattere, bravi ragazzi. Non meritavamo di perdere. Abbiamo fatto un bel primo tempo, poi tanti episodi che hanno rallentato il gioco. Ma non abbiamo mollato, fino alla fine. E adesso pensiamo all’Atalanta. Sono contento per i ragazzi e per i tifosi, è una bella soddisfazione avere una squadra che ci crede sempre fino in fondo".