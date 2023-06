La delusione è ancora cocente ma, dopo la sconfitta in finale di Conference League contro il West Ham, la speranza europea per la Fiorentina non è del tutto spenta. Stiamo parlando ovviamente della prossima stagione e dell'eventualità che i viola possano disputare ancora coppe europee.



SCENARI - La squadra di Italiano infatti avrebbe giocato la prossima Europa League, con un successo stasera in Conference. Così non è stato ma Nico Gonzalez e compagni potrebbero riprovare l'assalto a questa coppa già nella prossima stagione. La Fiorentina è infatti arrivata ottava in Serie A, quindi nel primo dei posti che non comporta una qualificazione. Ma la classifica è ancora sub judice e una penalizzazione della Juve, settima in classifica, per mano della Uefa, potrebbe rimescolare le carte e dare il via libera alla Viola. Una piccola gioia in una serata da dimenticare.