In attesa dell'arrivo del centrocampista Edimilson Fernandes dal West Ham, la Fiorentina deve piazzare degli esuberi sul mercato in uscita: Maxi Olivera, Cristoforo, Venuti e Thereau. Sempre secondo Tuttosport, Genoa e Sampdoria pensano a Saponara.



Intanto la Sampdoria ha definito con l'Amburgo l'intesa per il passaggio di Ekdal in blucerchiato: il mediano svedese arriva per 1,7 milioni più bonus. In mezzo al campo, in caso di partenza di Verre, il duo Osti-Sabatini pensa a Rode (Borussia Dortmund). Per la difesa, invece, fari puntati su Tonelli (Napoli, ma ci sono anche Bologna e Cagliari) e Djimsiti (Benevento), mentre per l'attacco restano d'attualità le piste Oberlin (Basilea) e last minute Inglese (Napoli). Dal Milan arriva il giovane terzino sinistro (classe 2000) Campeol.