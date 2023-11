Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina offre un focus su Leskovac, la città serba in cui la Fiorentina sfiderà il Cukaricki. Si tratta di una trasferta estremamente difficoltosa per la squadra e i tifosi sempre al seguito dei gigliati per la lontananza dai grandi centri urbani dello stato balcanico. Leskovac viene comunemente definita come una piccola Manchester, per la fiorente industria tessile della città risalente al XIX secolo. E nella piccola Manchester qualcuno ha definito come un piccolo Old Trafford lo Stadion Dubocica, impianto nuovissimo che questa sera ospiterà la partita. Sugli spalti saranno presenti anche 200 tifosi della Fiorentina.