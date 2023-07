Secondo quanto scrive stamani La Nazione, la Fiorentina continua a guardare in casa Salernitana per Boulaye Dia, sperando di poter chiudere per l'attaccante pe runa cifra di circa 20 milioni di euro. In ogni caso, si legge, i viola hanno comunque un piano B: si tratta di Ngonge dell'Hellas Verona, per cui gli scaligeri chiedono 15 milioni