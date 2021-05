La difesa della Fiorentina potrebbe subire una piccola rivoluzione. Dragowski non è sicuro della conferma, Pezzella dovrebbe accasarsi in Spagna, Milenkovic se ne andrà sicuramente. La Fiorentina ripartirà dall’argentino Quarta. Poi, dal Napoli potrebbe arrivare Hysaj che è in scadenza e che potrebbe andare a coprire una delle due fasce. Molto dipenderà anche dalla destinazione di Milenkovic e da quella che sarà una trattativa che potrebbe comprendere una contropartita tecnica oltre che un robusto conguaglio. Tutta da valutare, infine, la posizione di Caceres. L’uruguaiano, come Ribery, ha il contratto in scadenza. E pure lui resterebbe ancora una stagione volentieri in maglia viola. Deciderà Gattuso. Così racconta La Gazzetta dello Sport.