Tentar non nuoce. Lo sa bene la Fiorentina, che come scrive l'edizione locale de La Repubblica sta provando a capire quali siano le reali possibilità per Pjanic, ai margini del Barcellona di Ronald Koeman. Tanto ai margini che, pur di liberarsene, i blaugrana sarebbero anche disposti a pagare una parte sostanziosa dell'ingaggio, altrimenti fuori portata per i viola. Il giocatore vuole tornare in Italia, e oltre alla Juventus c'è da registrare anche nelle ultime ore l'iscrizione del Napoli alla corsa.