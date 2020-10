Il Corriere Fiorentino scrive che le chances di vedere Franck Ribery e German Pezzella in campo contro la Roma all’Olimpico nel prossimo fine settimana non sono alte. Per il francese siamo al 50%: il riacutizzarsi del dolore alla caviglia dopo lo scontro con Barella alla seconda giornata, unito ad un risentimento muscolare, sta compromettendo l’impiego del fenomeno transalpino, che ha già dovuto rinunciare a Sampdoria e Udinese. Pezzella invece ha saltato le prime tre giornate a causa di un colpo subito in amichevole a metà settembre, ma anche dopo il rientro ha alzato bandiera bianca sia con lo Spezia sia contro l’Udinese. Trauma distorsivo, e tanti saluti a molte delle possibilità di marcare Dzeko alla prossima di campionato.