Piove sul bagnato per la Fiorentina. Italiano contro il Milan dovrà fare a meno di Milenkovic e Quarta per squalifica, ma anche Matija Nastasic, atteso da titolare sabato prossimo, rischia di non essere a disposizione. Il centrale si è infatti fermato in allenamento prima dell'amichevole fra Serbia e Qatar, per la quale non figurava neanche in panchina, e così ha parlato il ct Stojkovic: “Siamo rimasti senza Nastasic a causa di un infortunio.



C'E' SOLO IGOR - Oggi è stato deciso che non può resistere agli sforzi e non potremo averlo a disposizione contro il Portogallo. Sta tornando a Firenze“. Alla Fiorentina dunque rimarrebbe solo Igor tra i difensori centrali di ruolo!