Daniele Pradè, ds della Fiorentina, in questi giorni sta portando avanti un profondo dialogo con il Parma. Tanti i nomi in ballo in più reparti. Come riportato da La Nazione, piace molto il profilo di Inglese per l’attacco. L’italiano, uscito dalle rotazioni di D’Aversa, avrebbe dato la sua disponibilità a cambiare aria e la Fiorentina è una piazza gradita. Nelle trattative con i ducali potrebbero rientrare anche l’esubero Eysseric e Pulgar, il cileno non è più intoccabile.