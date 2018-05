Cresce anche l’attesa per il prossimo CdA in casa Fiorentina, previsto tra gli ultimi giorni di maggio e i primi di giugno. Lì saranno ratificati alcuni cambiamenti in società, come l’uscita di Laura Masi e l’ingresso sempre più probabile di Tommaso Bianchini, al ritorno in viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.