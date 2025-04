Getty Images

Fiorentina, Dodò brucia le tappe dopo l'appendicite. Nel mirino il ritorno col Betis: la situazione

Il suo forfait improvviso lo ha costretto a saltare la partita con l'Empoli a causa di una appendicite per cui è stato immediatamente operato. Un'operazione che, per fortuna, è andata bene e per Dodò è dunque iniziato il periodo di recupero per cercare di dare il suo contributo nel finale di stagione con la Fiorentina. Inizialmente si era anche parlato di tempi piuttosto dilatati prima di rivederlo sfrecciare sulla fascia. Ma è possibile che non ci sia da aspettare troppo tempo prima di rivederlo in campo.



DECORSO - L'operazione, come detto, è riuscita perfettamente e ieri Dodò è stato dimesso dall'ospedale. Quest'oggi il ragazzo si trovava al Viola Park e, secondo quanto raccontano i colleghi di Violanews, il suo ritorno in campo potrebbe essere più vicino del previsto. L'obiettivo, infatti, è quello di provare a farlo rientrare in gruppo la prossima settimana, in modo da poter essere a disposizione nel ritorno contro il Betis o, più probabilmente, in campionato col Venezia.