Fiorentina, Dodò: "Comunque orgoglioso di noi, abbiamo dato tutto. Ora testa alta"

Federico Targetti

18 minuti fa



Dodò, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky dopo l'eliminazione in semifinale di Conference League ad opera del Real Betis:



"Sapevamo che il Betis è una grande squadra, abbiamo dato tutto. Antony ha fatto un grande goal, abbiamo rimontato ma non è bastato. Il calcio è così, può succedere di tutto. Sono orgoglioso comunque della mia squadra. Adesso testa alta, rimangono ancora tre partite da giocare in campionato. Io lavoro molto al centro sportivo, volevo esserci e giocare questa partita importante. Grazie ai tifosi che ci hanno trascinati fino alla semifinale, senza di loro giocare è difficile".