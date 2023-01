Il terzino brasiliano della Fiorentina Dodò ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Lazio



"Quello che abbiamo fatto oggi lo facciamo sempre in allenamento, finalmente. Gonzalez? Per me è importante, libera spazio davanti a me. Per un calciatore stare fermo mesi come nel mio caso a causa della guerra in Ucraina è difficile, ora spero di poter trovare la mia continuità"