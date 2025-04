Fiorentina, Dodò dimesso dall'ospedale dopo l'appendicite: "Ottime condizioni generali". I tempi di recupero

Getty Images

Aveva fatto preoccupare tutti dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un appendicite. Per fortuna, tutto si è risolto pe ril meglio e l'operazione a cui è stato sottopostoè andata per il meglio. Il ragazzo è stato dimesso dall'ospedale nelle scorse ore come comunicato da una nota ufficiale della Fiorentina."ACF Fiorentina comunica che nella tarda mattinata di oggi il calciatore Cordeiro Dos Santos Domilson è stato dimesso dall’ospedale S.Maria Nuova a seguito dell’intervento di appendicectomia a cui è stato sottoposto nel pomeriggio di venerdì. Il calciatore è in ottime condizioni generali e da domani inizierà il percorso riabilitativo. Sarà sottoposto a nuova valutazione nella giornata di sabato. ACF coglie l’occasione per ringraziare la USL Toscana Centro, nella fattispecie la Chirurgia Generale di Santa Maria Nuova diretta dal dott. Facchiano per l'ottimo servizio svolto."

- Dodò adesso osserverà alcuni giorni di riposo assoluto prima di riprendere, gradualmente, l'attività sportiva La sua presenza è assolutamente da escludere sia per l'andata delle semifinali di Conference contro il Siviglia che nella sfida con la Roma. Difficile immaginarlo anche nel ritorno della coppa continentale. Se ne parlerà, eventualmente, dal Venezia in poi. Molto dipenderà dal decorso post operatorio.