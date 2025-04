Fiorentina, Dodò in ospedale per appendicite: salta l'Empoli, a rischio per Betis e Roma

Getty Images

Arrivano brutte notizie in casadopo l'improvviso forfait diche ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari per dirigersi a Parigi a causa di alcune problematiche familiari. Si ferma anche un altro titolarissimo, stavolta per un problema diverso. Si tratta diche si trova al momento ricoverato in ospedale a causa di un'appendicite.- Un problema che lo costringerà, quasi certamente, ad un intervento chirurgico. A renderlo noto sono i colleghi di labaroviola.com che spiegano come il brasiliano salterà certamente la sfida di domenica con l'Empoli, oltre ad essere fortemente a rischio per i successivi due impegni contro Betis e Roma.

A tranquillizzare tutti sulle sue condizioni di salute, comunque, è stato lo stesso Dodò che su Instagram ha scritto così: "L'appendice non ce l'ha fatta: correvo molto e non mi seguiva. Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato dopo quattro mesi per un crociato un'appendicite non è niente".