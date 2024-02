Fiorentina, Dodo pronto al rientro: com'è andata la gara con la Primavera, i tempi di recupero

Dodo è pronto a tornare in campo. Il terzino della Fiorentina ha disputato la sua prima partita ufficiale dopo l'infortunio dello scorso 24 settembre con la maglia della Primavera, contro il Bologna. L'ex Shakhtar ha giocato 60 minuti e messo a referto un assist. Il rientro dunque è prossimo.



COME STA - Il brasiliano si era rotto il legamento crociato nella sfida contro l'Udinese di cinque mesi fa ma a breve sarà a piena disposizione di Vincenzo Italiano per la parte finale della stagione. Già a metà novembre Dodo era tornato a correre, a gennaio, poi, il laterale della Fiorentina era tornato ad allenarsi in gruppo, in occasione della preparazione alla Supercoppa. Ora il recupero è terminato. La Viola, in emergenza in difesa, potrà contare presto sul suo terzino titolare anche se c'è da aspettarsi una gestione oculata di Italiano che lo farà rientrare, gestendolo al meglio.