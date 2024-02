Fiorentina, Dodò scalpita e Kouamé è in viaggio. Ecco quando potrebbero rientrare

La Fiorentina deve assolutamente tornare alla vittoria, magari già a partire da domenica, quando i viola affronteranno l'Empoli nel derby al Castellani. Anche perché in 2024, fin qui, è stato disastroso dal punto di vista dei risultati pe ri viola che si trovano oggi al settimo posto in classifica e con una sola vittoria, col Frosinone, nel nuovo anno. In tutto questo, i viola devono ancora fare i conti con qualche defezione a cui sperano presto di poter sopperire.



RIENTRI - Con l'Empoli, intanto, rientrerà Lucas Martinez Quarta dopo la squalifica scontata con il Bologna. Quanto a Kouamé, vincitore della Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, il suo rientro in Toscana dovrebbe avvenire domani e il ragazzo dovrebbe figurare fra i convocati del derby. Buone chances, in questo senso, anche per Dodò, che sta ormai da tempo lavorando in gruppo dopo il tremendo infortunio al crociato di settembre.