Mandragora, Jovic, Gollini e non solo. La Fiorentina nelle ultime settimane ha messo lo sprint e, dopo il rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano, sta spingendo per regalare al proprio allenatore tanti innesti di qualità in vista dell'inizio della nuova stagione, quella del ritorno dei viola in Europa. Dopo aver rinforzato centrocampo, attacco e porta, il prossimo innesto sarà in difesa, dove c'è in arrivo Dodò per la fascia destra.



ULTIMI DETTAGLI - Il terzino brasiliano porterà qualità e spinta in una zona di campo che nelle scorse settimane ha salutato Alvaro Odriozola, rientrato al Real Madrid dopo il prestito della scorsa stagione. Affare ormai definito con lo Shakthar Donetsk per circa 14,5 milioni di euro tra prestito e diritto di riscatto, col brasiliano che spinge per trasferirsi a Firenze. Ancora qualche dettaglio da risolvere - la Fiorentina spera entro metà della prossima settimana - per poi passare a visite mediche e firma sul contratto. I viola accelerano, la spinta di Dodò li può aiutare.