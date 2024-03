Fiorentina, Dodò sfida il Maccabi Haifa: 'Li conosco, sono forti. Voglio riportare il mio sorriso in campo'

Dodò è intervenuto in conferenza stampa prima della gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League fra Maccabi Haifa e Fiorentina. Queste sono le sue parole: "Sto bene, il mister mi parla sempre. Sto spingendo forte, ma per me la cosa più importante è stare insieme al gruppo. Non vedo l'ora di tornare a giocare titolare”



CLIMA – “Li ho già affrontati e so quanto siano forti. E poi le gare europee sono tutte difficili. Ma se tutti stanno attenti potremo fare una grande partita”



KAYODE – “Un ragazzo fenomenale. Io lo ricordo bene al suo primo allenamento: sempre sorridente e con grande voglia di dare il meglio. Sono felicissimo per lui e per la sua crescita. Il merito è tutto suo.”



LA FINALE PERSA - “Quella partita ci è rimasta certamente impressa. Vogliamo fare il nostro meglio per cancellare una ferita ancora aperta”



INFORTUNIO – “Recuperare è sempre difficile dopo infortuni come questo. Il primo mese ho fatto solo fisioterapia, ma volevo tornare assolutamente. Ora sono felice di essere qui”



RIENTRARE - “Non vedo l’ora di portare il mio sorriso in campo. Sono molto contento di tornare. Devo ringraziare tutto il club che mi è sempre vicino.”