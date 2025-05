Fiorentina, Dodò sibillino sui social: "Pensate a migliorare questo club". Poi modifica

Getty Images

Un messaggio piuttosto criptico è comparso questa mattina sul profilo social diall'indomani della sconfitta (nel doppio confronto) della Fiorentina contro il Betis. L'eliminazione è stata piuttosto dolorosa e il brasiliano, uno dei beniamini del pubblico, ha scritto in un post: "Non c'è niente da dire. Pensate solo a migliorare e a rendere onorevole questo club".- Un messaggio piuttosto enigmatico che, però, è suonato a molti come una dichiarazione d'addio. Anche perché l'ex Shakhtar è stato al centro di parecchie voci a proposito di un mancato accordo col club per il suo rinnovo di contratto.

- Poco più tardi, lo stesso giocatore ha modificato la didascalia del post scrivendo "pensiamo" invece che "pensate". Resta però il dubbio che il calciatore volesse mandare un messaggio a qualcuno.