E' uno degli elementi più importanti dello scacchiere di Raffaele Palladino, ed è per questo che la sua perdita, in queste ultime partite, si è sentita parecchio. Stiamo parlando di Dodò, che ha dovuto dare forfait prima della partita con l'Empoli a causa di un'appendicite che lo ha costretto a finire sotto i ferri. ma arrivano importanti aggiornamenti a proposito del brasiliano in vista della prossima partita contor il Betis di Conference League.- L'ex Shakhtar sarà infatti a disposizione del tecnico viola dopo un recupero avvenuto a tempo di record. Dodò è infatti tornato ad allenarsi in gruppo nel corso della giornata di oggi e ha voluto condividere la propria gioia coi tifosi viola attraverso un post su Instagram in cui dice: "Siamo tornati". Un recupero fondamentale per la Fiorentina in questo caldissimo finale di stagione.