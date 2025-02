GETTY

Fiorentina, Dodò verso il rinnovo con adeguamento. La nuova scadenza

46 minuti fa



La scorsa stagione l'ha praticamente passata tutta i box per il tremendo infortunio al crociato subito nei primi mesi, quest'anno si è riassestato sui livelli che più gli competono e che, addirittura, gli hanno fatto guadagnare la nazionale maggiore del Brasile. Stiamo parlando di Dodò, autentico uomo simbolo della Fiorentina e uno dei terzini più positivi dell'attuale campionato di Serie A.



ANCORA INSIEME - E proprio per il suo rendimento la Fiorentina sta valutando insieme a lui diverse opzioni pe run rinnovo di contratto per cui oggi la strada sembr ain discesa. Il ragazzo ha sempre espresso il desiderio di restare quanto più a lungo possibile a Firenze e il club è pronto ad accontentarlo. Il suo accordo coi viola scade nel 2027 e la dirigenza è pronta a traslare la scadenza nel 2029, magari inserendo un'opzione che può allungare la durata fino al 2030. Dodò, arrivato dallo Shakhtar DOnetsk nell'estate del 2022 percepisce oggi circa 1,6 milioni di euro netti d'ingaggio. Lo stipendio subirebbe un bell'adeguamento nel caso in cui il rinnovo dovesse arrivare ad una sintesi. Lo scrive il Corriere dello Sport.