Domani a Nyon ci sarà il sorteggio degli accofpiamenti per i play off di Conference League, l’ultimo ostacolo tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il ritorno in Europa. Nonostante questo però oggi la Uefa ha fatto una scrematura delle possibili avversarie dei viola: per regolamento infatti le squadre che hanno avuto accesso allo spareggio sono state suddivise in mini raggruppamenti.



I viola verranno inseriti all’interno della quale troveranno poi le vincitrici di quattro partite del terzo turno preliminare; queste le sfide in questione:



Twente (OLA) - Cukaricki (SRB)

Lillestroem (NOR) – Anversa (OLA)

CSKA Sofia (BUL) - St. Patrick's (IRL)

Sepsi (ROM) - Djungardens (SVE)



Una di queste squadre sarà l’avversario della Fiorentina. Evitati Nizza e Anderlecht che potevano rappresentare una trappola per la squadra gigliata. Domani si saprà a quale partita sono abbinati i viola, ma per conoscere la singola avversaria bisognerà attendere l'11 agosto.