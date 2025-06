Getty Images

Fiorentina, domani è il giorno di Fazzini. Visite a Roma, poi la firma al Viola Park

7 minuti fa



Jacopo Fazzini è ormai a un passo dal diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. La trattativa con l’Empoli si è chiusa nei giorni scorsi sulla base di 10 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo. Domani, mercoledì 25 giugno è il giorno fissato per le visite mediche, che si svolgeranno a Roma a Villa Stuart, seguendo la stessa trafila di Edin Dzeko.



VIA IN A1 - Poi sarà il momento della firma e dell’annuncio ufficiale a Firenze: il ragazzo visiterà il Viola Park e da quel momento sarà ufficialmente un nuovo calciatore gigliato. Fazzini, reduce dall’Europeo Under 21 disputato in Slovacchia con l’Italia, partirà subito dopo per le vacanze. Per il giovane centrocampista classe 2003 si tratta di un ritorno alle origini: da bambino tifava proprio per la Fiorentina. Ora, dopo aver mostrato il suo valore in Serie A con l’Empoli, è pronto a vestire la maglia viola e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.