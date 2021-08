Dopo una trattativa lunga settimane e un mancato riscatto da parte dei francesi, Pol Lirola è pronto a raggiungere l'Olympique Marsiglia in maniera permanente. L'ipotesi di prestito con obbligo di riscatto è stata accantonata nelle ultime sessioni di trattativa in favore di un trasferimento a titolo definitivo che porterà alla Fiorentina 13 milioni di euro, se la ricca fetta di bonus sarà raggiunta dalle prestazioni del giocatore. Un affare che ancora non è stato perfezionato, ma che adesso, finalmente, è giunto alle battute conclusive.