Adesso, anche se manca ancora l’ufficialità da parte della Fiorentina, si può dire: Rolando Mandragorà diventerà a tutti gli effetti un giocatore viola, diventando il primo acquisto di questa finestra di calciomercato estivo. Nonostante si potesse ipotizzare che il giocatore lasciasse un canale preferenziale per il Torino, squadra nella quale ha militato in prestito nell’ultimo anno e mezzo, dopo aver parlato con la dirigenza gigliata il giocatore non ha avuto dubbi. Dopo alcuni giorni di trattativa, nei quali c’è stata l’interferenza anche del Torino, il duo Barone-Pradè è riuscito in poco tempo a trovare l’intesa con la Juventus, club proprietario del cartellino del classe’97.



Il centrocampista, che alla fine ha preferito il trasferimento in riva all’Arno invece che un ritorno al Torino, firmerà un contratto quadriennale: una via di mezzo tra il quinquennale richiesto dall’entourage del giocatore e il triennale offerto inizialmente dal club. Il suo stipendio sarà di circa 1,5 milioni a stagione. La Nazione di quest’oggi rivela un altro interessante particolare: secondo quanto riportato i soldi investiti dalla Fiorentina saranno poi scalati dal prezzo che i bianconeri dovranno pagare per l’acquisto di Dusan Vlahovic. Il giocatore domani svolgerà le visite mediche, presumibilmente a Roma, per poi mettersi in viaggio verso Firenze per mettere nero su bianco la firma sul contratto.