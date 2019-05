Come riporta il sito ufficiale della Fiorentina, in vista del match di sabato contro il Milan, domani venerdì 10 Maggio, alle ore 18:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Montella. Per la prima volta dopo l'esperienza in rossonero, Montella ritroverà il Milan.