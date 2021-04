La Nazione di oggi si concentra su Fiorentina-Juventus di domani e sul filo rosso (sarebbe meglio dire viola) che collega Dusan Vlahovic con Federico Chiesa. Entrambi diventati calciatori di livello con la maglia viola indosso, le loro carriere, nelle intenzioni della dirigenza viola, non devono correre in parallelo, almeno non alla voce "addio". In tal senso Rocco Commisso spera di rinnovare l'attuale contratto a scadenza 2023 anche per scacciare le pretendenti, da Borussia Dortmund a Milan e Roma. Se Scamacca vale 40 milioni, il serbo quanto? Questa la domanda in conclusione.