Fiorentina, dopo 9 mesi torna Castrovilli

Lunedì scorso i 61 minuti in campo al Centro Vismara nella sfida valevole per il campionato Primavera tra Milan e la sua Fiorentina, mentre domani - a distanza di 9 mesi dalla sua ultima apparizione in Serie A contro il Sassuolo - Gaetano Castrovilli torna nell’elenco dei convocati della squadra di Vincenzo Italiano. Il centrocampista classe ‘97 era stato costretto lo scorso agosto a sostenere un’intervento chirurgico al ginocchio ed era rimasto ai margini per diverso tempo, prima della chiamata in vista della partita contro la Roma di domenica 10 marzo, alle ore 21 al “Franchi”.



281 GIORNI - Una bella notizia per la Fiorentina e per lo stesso Castrovilli, in viola dalla stagione 2019/2020 e che da allora ha collezionato 125 partite in viola, con un bottino di 13 reti. 281 lunghissimi giorni di attesa da quel 2 giugno 2023 e, dopo il rodaggio effettuato nella formazione Under 19 allenata da Daniele Galloppa, per il calciatore pugliese arriva una chiamata per tornare a respirare il clima della prima squadra.