Dopo la chiusura della trattativa che ha portato a Firenze l’ex Torino Josip Brekalo, arrivata dopo un lungo tira e molla tra club ed entourage del giocatore, il mercato della Fiorentina di Rocco Commisso potrebbe riservarsi un ultimo colpo ad effetto. In queste ultime ore di calciomercato infatti, come riportato anche quest’oggi dall'edizione fiorentina del Corriere dello Sport, l’obiettivo primario in casa viola è cercare di capire cosa fare con Abdelhamid Sabiri: le sensazioni sono positive e l’operazione con la Sampdoria adesso potrebbe realmente andare in porto. Dopo le esose richieste iniziali adesso anche il club blucerchiato sembra essersi deciso a concludere la trattativa.



Secondo quanto riportato dal quotidiano, dopo le iniziali offerte adesso la Fiorentina avrebbe scelto di spingersi fino a 2,5 milioni, aggiungendo a questi la possibilità che la Samp possa usufruire di una cospicua percentuale in caso di futura rivendita del fantasista marocchino. Vista la situazione finanziaria del club, la Sampdoria adesso potrebbe davvero venderlo: la richiesta è di 4 milioni, i viola temporeggiano. E’ chiaro che mai come questa volta le ultime ore di mercato saranno decisive: come sottolineato anche dal Corriere, in ogni caso il fantasista indosserà la maglia viola solo a partire dal prossimo giugno.