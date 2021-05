Il Corriere dello Sport sottolinea come Beppe Iachini, ormai a un passo dalla conquista della salvezza, stia per terminare il suo lavoro a Firenze. Già pronta la valigia, piena di riconoscenza, stima e consapevolezza. Lo ha ribadito lui stesso. Di pari passo, in viola cresce la voglia di ricominciare da Rino Gattuso: i contatti tra le parti si sono intensificati e in pressing è scesa direttamene la proprietà gigliata. Prima però la salvezza matematica.