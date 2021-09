Con 9 gol subiti, e altrettanti segnati, la difesa della Fiorentina e i suoi portieri hanno impiegato sei sfide di campionato per collezionare il primo clean sheet dell’anno. Da qui il tecnico Italiano vuole ripartire per affrontare il Napoli, secondo reparto offensivo in Serie A con 16 gol fatti, dietro solo all'Inter. Osimhen è a quota 4 reti stagionali, come Vlahovic, ma senza rigori all'attivo, mentre il serbo ne ha ben 3. Le parate di Dragowski e l'assetto difensivo visto in Friuli, scrive il Corriere Fiorentino, saranno fondamentali per cercare di ripetere l'impresa contro i partenopei. .