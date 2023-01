Con le cessioni di Maleh e Zurkowski, già perfezionate nella prima settimana di gennaio, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è alla ricerca di un centrocampista adatto a soddisfare le richieste tattiche del tecnico siciliano. Nonostante l’apparente abbondanza nel reparto, tenuto conto delle tre competizioni in cui i viola sono ancora in corsa, la dirigenza gigliata dovrà fare di tutto per puntellare il centrocampo per non rischiare niente nei mesi a venire. E ad analizzare la strategia della Fiorentina ci ha pensato l’edizione odierna di Tuttosport.



Secondo il quotidiano la Fiorentina oltre a seguire da vicino Adrian Tameze del Verona, identificato come sostituto ideale in caso di una partenza di Sofyan Amrabat, che perà piace molto anche al Torino di Juric avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento un altro profilo del nostro campionato. Stiamo parlando di Emil Bohinen della Salernitana, che se però qualche mese fa sembrava essere ai margini del progetto di Nicola adesso è tornato a giocare con regolarità. Per questo i viola, eventualmente, dovranno trovare la giusta formula per convincere i campani a lasciarlo partire.



Visto il forte interesse di tanti club per il norvegese, la Salernitana di Iervolino sarebbe comunque già alla ricerca di un sostituto. In cima alla lista dei campani ci sono Bove della Roma, pronto a lasciare la capitale in prestito, e Martin Hongla anche lui in uscita dal Verona.